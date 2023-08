POL-SI: Berufsinfoveranstaltung der Einstellungsberater am 21. August fällt aus - #polsiwi

Hilchenbach (OT Grund) (ots) - Auf der B 508 bei Hilchenbach-Grund sind am Dienstagabend (15.08.2023) zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger war gegen 20:20 Uhr von der Lützel in Richtung Hilchenbach unterwegs. In einem Kurvenbereich verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte frontal ...

