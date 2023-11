Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwere Körperverletzung - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße

25.11.23 - 23.45 Uhr

56-Jähriger erleidet massive Gesichtsverletzungen

Bereits am späten Abend des 25. November kam es in einer Lokalität an der Friedrich-Wilhelm-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 56-Jähriger durch drei Personen mehrfach mit Schlägen und Tritten malträtiert wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 56-jährige Braunschweiger zunächst mit den späteren männlichen Tätern zusammen an der Theke der Lokalität. Aus bislang unbekannten Gründen entwickelte sich dann eine Auseinandersetzung in dessen Verlauf zu dritt auf das Opfer eingewirkt wurde. Während eine Person den Braunschweiger zu Boden gezogen und dort festgehalten hat, schlug eine weitere Person mehrfach mit den Fäusten massiv auf ihn ein. Wiederum eine dritte Person mischte sich folgend in die Auseinandersetzung ein und trat dem Opfer zielgerichtet auf den Kopf.

Anschließend verließen alle drei Täter fluchtartig das Lokal.

Später verließ das Opfer zunächst eigenständig die Gaststätte, bevor er durch Passanten in einer Haltestelle am Friedrich-Wilhelm-Platz auf dem Boden liegend aufgefunden wurde.

Diese alarmierten daraufhin die Polizei und einen Rettungswagen.

Mit massiven Gesichtsverletzungen wurde das Opfer einem Krankenhaus zugeführt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten diese im Nachgang operativ behandelt werden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der 56-Jährige bleibende Schäden im Bereich der Augenpartie behält.

Durch die Polizei wurde anschließend die Lokalität aufgesucht, in der sich der Vorfall ereignet haben soll.

Hier konnte niemand mehr angetroffen werden, der Angaben zum Vorfall machen konnte.

Anhaltspunkte bestätigen allerdings den beschriebenen Hergang der Tat. Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung eröffnet.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell