POL-BS: Einbruch in Jugendhaus

Braunschweig, Volkmarode, 27.11.2023, 18:00 bis 07:00 Uhr

Unbekannter öffnet Tresor und entwendet Bargeld

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Volkmarode zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung. Ein bislang unbekannter Täter erklomm zunächst die Dachterrasse auf der Rückseite des Gebäudes. Dort wurde unter Gewaltanwendung ein Fenster geöffnet und das Gebäude betreten. Während des Diebeszuges wurde auch das Inventar im Inneren des Gebäudes vom Täter beschädigt. Anschließend wurde ein Tresor durch mitgebrachtes Werkzeug ebenfalls gewaltsam geöffnet. Die Täter machten sich den Inhalt des Tresors zu eigen und konnten den Tatort anschließend unerkannt verlassen.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

