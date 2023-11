POL-BS: Ankündigung - Adventsgottesdienst der Polizei Braunschweig im Dom St. Blasii

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Volkmarode, 27.11.2023, 18:00 bis 07:00 Uhr Unbekannter öffnet Tresor und entwendet Bargeld In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Volkmarode zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung. Ein bislang unbekannter Täter erklomm zunächst die Dachterrasse auf der Rückseite des Gebäudes. Dort wurde unter Gewaltanwendung ein Fenster geöffnet und das Gebäude betreten. Während des Diebeszuges wurde auch das Inventar im Inneren des ...

