Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Mittwoch, den 30.11.2022, zwischen 10:15 und 12:15 Uhr führten Polizeibeamte in der Thomasstraße eine Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf Grund einer Straßensperrung im Bereich Siebenhitze hat sich das Verkehrsaufkommen in der Thomasstraße, Puschkinplatz und von-Westernhagen-Platz erhöht. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Es wurden nur drei Verstöße festgestellt und geahndet.

