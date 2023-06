Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Freitag die Hausfassade eines Lebensmittelmarktes in der Ruhlaer Straße in Bad Liebenstein mit Graffiti. Mit blauer Farbe besprühten sie die Wand auf einer Größe von ca. 2m x 1m. Ein Verantwortlicher des Marktes erstattete Montagvormittag eine Anzeige beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Salzunger Polizei (03695 551-0) zu melden.

