Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: 46-jährige Mutter stirbt nach Verkehrsunfall - 2. Folgemeldung - Untersuchungshaft für Tatverdächtigen

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt II:

Freitagmorgen (8. März) berichteten wir von einem Verkehrsunfall bei dem eine 46-jährige Mutter getötet wurde. Aufgrund der Umstände richtete die Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission ein.

Hier geht es zu den beiden bisherigen Pressemeldungen:

https://essen.polizei.nrw/presse/46-jaehrige-mutter-stirbt-nach-verkehrsunfall

https://essen.polizei.nrw/presse/46-jaehrige-mutter-stirbt-nach-verkehrsunfall-1-folgemeldung-mordkommission-ermittelt

Ermittler der Mordkommission nahmen den 27-jährigen Fahrer Freitagnachmittag im Krankenhaus fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam Essen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte einen Haftbefehl wegen Mordes, der im Laufe des gestrigen Tages (9. März) durch den zuständigen Richter des AG Duisburg verkündet wurde. Der 27-jährige Deutsche wurde daraufhin in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Nach aktuellem Kenntnisstand befinden sich der 46-jährige Vater, der 10-jährige Junge sowie der 25-jährige Beifahrer weiterhin in stationärer Behandlung. Bei ihnen besteht aktuell keine Lebensgefahr. /PaPe

