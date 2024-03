POL-E: Essen: 72-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz verstorben - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45139 E.-Ostviertel: Am Donnerstagabend (07. März) erfasste ein 61-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen 33-jährigen Fußgänger an der Kreuzung Burggrafenstraße/ Frillendorfer Straße. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:30 Uhr lief der 33-jährige Essener auf dem rechten Gehweg der Burggrafenstraße in Richtung Altenessen. Als er die ...

mehr