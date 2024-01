Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auto durch heiße Bremse in Brand geraten

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 12.45 Uhr, meldete sich ein Autofahrer bei der Feuerwehr. Er war mit seinem gasbetriebenen Opel in der Herbrechtinger Straße und stellte Rauch an seinem Auto fest. Die Feuerwehr rückte gleich aus. Bis zu deren Eintreffen hatte der 37-jährige Fahrer die Ursache bereits selber ausfindig gemacht. Eine Bremse der Vorderachse war so heiß geworden, dass es zu rauchen begann. Er konnte mit seinem eigenen Feuerlöscher eine Ausbreitung verhindern.

