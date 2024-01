Ulm (ots) - Um 17.43 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes von Stuttgart in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Ulm-Ost hielt vor ihm ein Gefahrgut-Transporter verkehrsbedingt an. Das erkannte der Mercedes-Fahrer wohl zu spät und fuhr in das Heck des Tanklasters, der mit 36.000 Liter ...

mehr