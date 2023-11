Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zigaretten und Bargeld erbeuteten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gingen an der Fils.

Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch den aufgebrochenen Automaten am Bahnhof. Unbekannte öffneten mit brachialer Gewalt den Automaten, der dort am Bahnsteig aufgestellt war. Die Täter gelangten an den Geldschacht und erbeuteten Bares. Ebenso nahmen sie Zigarettenschachteln mit. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. In welchem Zeitraum die Tat ausgeführt wurde, muss noch ermittelt werden. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

