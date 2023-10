POL-SE: Norderstedt - Hund beißt joggendes Kind - Polizei sucht den verantwortlichen Hundehalter

Bad Segeberg (ots) - Am heutigen Mittwoch (18.10.2023) kam es in der Straße Haidmoor zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohnerin verließ um circa 10:30 Uhr ihr Haus und kurze Zeit später erhielt sie gegen 11:20 Uhr eine Meldung, dass die an ihrem Haus installierte Alarmanlage ausgelöst ...

mehr