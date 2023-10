Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbruch in die Berufsschule - Schulbüro und Cafeteria tatbetroffen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (17.10.2023) rief der Hausmeister der beruflichen Schule des Kreises Pinneberg in Elmshorn die Einsatzkräfte in die Lange Lohe, da es dort zu einem Einbruch gekommen war.

Die Tat muss in der Zeit vom Montagnachmittag (15.15 Uhr) bis Dienstagmorgen (06.30 Uhr) ereignet haben. Der oder die Täter versuchten die Tür zum Schulbüro aufzubrechen. Hierbei wurde zwar Schaden an der Tür angerichtet, Zutritt zum Büro aber nicht erlangt. Der Verkaufsraum der Cafeteria wurde aber gewaltsam geöffnet und offenbar auch betreten. Was genau gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden. Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch, wie genau der oder die Täter ins Gebäude gelangt sind. Dies wird Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Elmshorn sein. Zeugenhinweise können nach dort unter der Rufnummer 04121-803-0 mitgeteilt werden.

