POL-SE: Norderstedt - bei einem Wohnungseinbruch wurde Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags entwendet - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Dienstag (17.10.2023) kam es während des Tages zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Rathausallee. Der unbekannte oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und entwendeten Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags.

Die geschädigte Bewohnerin grenzte den Tatzeitraum von morgens 05:30 Uhr bis nachmittags 17:00 Uhr ein.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

