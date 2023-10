Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus, Täter wird durch Alarmanlage gestört - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Mittwoch (18.10.2023) kam es in der Straße Haidmoor zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohnerin verließ um circa 10:30 Uhr ihr Haus und kurze Zeit später erhielt sie gegen 11:20 Uhr eine Meldung, dass die an ihrem Haus installierte Alarmanlage ausgelöst hatte. Durch eine Nachbarin wurde die Polizei über den Notruf 110 informiert. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte trafen wenige Minute später am Einsatzort ein und stellten am betroffenen Haus eindeutige Einbruchspuren fest.

Die vor Ort aufgefundene Spurenlage deutete darauf hin, dass der oder die unbekannten Täter nicht ins Haus eindringen konnten und möglicherweise durch die Alarmanlage abgeschreckt wurden. Dementsprechend wurde auch kein Stehlgut erlangt.

Die Geschädigte gab einen Hinweis auf eine Person, die sich beim Verlassen des Hauses im Bereich der Straße Haidmoor aufgehalten habe. Die Hinweisgeberin beschrieb die Person als männlich, circa 170 cm Körpergröße, dunkle Haare, dunkle Bekleidung und mit einem Stoffbeutel in der Hand. Ob die beschriebene Person tatsächlich mit dem Einbruchversuch in Verbindung steht, ist nicht bekannt.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

