POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver geschah der Unfall am Sonntag bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr zwischen Justingen und Schelklingen. Der 49-jährige Autofahrer und der 45-jährige Motorradfahrer schlossen auf ein langsam fahrendes Auto in Richtung Justingen auf. Der Fahrer des VW Polo wollte den vorausfahrenden Pkw überholen. Der dahinter fahrende Motorradfahrer hatte seinen Überholvorgang auch schon gestartet. Der Fahrer des BMW Motorrad wich nach links aus und verlor die Kontrolle über seine BMW. Er fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Mit schweren Verletzungen kam der Kradfahrer in ein Krankenhaus. Zu einer Berührung zwischen Motorrad und Auto kam es nicht. Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

