POL-UL: (BC) Achstetten - Auto überschlägt sich

Am Sonntag kam ein 21-Jähriger bei Achstetten von der Straße ab.

Kurz nach 5.30 Uhr fuhr ein Mann mit einem Mercedes auf der Kreisstraße 7523 von Achstetten in Richtung Ersingen. Dabei verlor der 21-Jährige wohl die Kontrolle über sein Auto. Der Mercedes kam in der langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Auto durchfuhr einen dichten Bewuchs neben dem Seitenstreifen, überschlug sich und kam rund zehn Meter abseits der Straße in einer Wiese auf dem Dach zum Liegen. Airbags hatten ausgelöst. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Mann nach Alkohol. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Schaden an dem total beschädigten Pkw und der Flur schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Mercedes.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

