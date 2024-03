LPI-J: Trickbetrüger auf den Leim gegangen

Jena (ots) - An Nachmittag des 18.03.2024 kam es in Jena Lobeda zu einem größeren Polizeieinsatz auf Grund eines Todesfalls. Überlicherweise kommt es bei ungeklärten und nicht natürlichen Todesfällen zu polizeilichen Ermittlungen zur Prüfung der Todesursache. Die Ermittlungen im aktuellen Sachverhalt führt die Krmininalpolizei Jena in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

