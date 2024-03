LPI-J: Betrunken gestürzt

Weimar (ots) - Am frühen Montagmorgen befuhr ein 41jähriger Renault-Fahrer die Landstraße zwischen Gutendorf und Bad Berka, als kurz vor dem Kreisverkehr ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

