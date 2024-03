LPI-J: Erneut Zigarettenautomat aufgesprengt

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr eine 56jährige Skoda-Fahrerin den Platz der Demokratie mit Fahrtrichtung Marienstraße. An der Einmündung zur Puschkinstraße musste sie einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt gewähren. Ein hinter ihr fahrender 59jähriger Mitsubishi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

