Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Müllsünder ertappt

Ein 29-Jähriger entsorgte am Montag seinen Müll in Ehingen und wurde dabei beobachtet.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie der 29-Jährige seinen Sperrmüll in der Alamannenstraße entsorgte. Sie informierte die Polizei. An den benannten Örtlichkeit befanden sich fünf Müllsäcke mit Sperrmüll, Restmüll und Elektroschrott. Die Zeugin hatte sich das Autokennzeichen notiert. Der 29-Jährige konnte dann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Den Verstoß gab er gegenüber der Polizei zu. Im Anschluss fuhr er zum Tatort zurück und nahm seinen Müll wieder mit. Den muss er nun ordnungsgemäß entsorgen und eine Anzeige kommt auf ihn auch zu.

