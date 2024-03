Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Trickdiebin unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau wurde am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg von einer bislang noch unbekannten Täterin ausgetrickst und bestohlen. Als die 58-Jährige rückwärts ausparken wollte, stellte sie eine Frau hinter ihrem Fahrzeug fest, die ihr offensichtlich Zeichen gab. Die 58-Jährige stieg schließlich wieder aus ihrem PKW aus, um herauszufinden, was die Unbekannte von ihr wollte. Nun entdeckte sie Münzgeld, das hinter ihrem Fahrzeug an einem der Reifen lag. Die unbekannte Frau deutete auf das Geld und begann es aufzuheben, worauf die 58-Jährige ihr half, davon überzeugt, dass es der Frau gehören würde. Doch diese schüttelte nur den Kopf und ging davon, als die 58-Jährige fragte, ob es sich um ihre Münzen handeln würde. Um sich zuvergewissern, dass nicht sie selbst das Geld verloren hatte, wollte die 58-Jährige ihren Geldbeutel überprüfen, der sich auf dem Rücksitz des Autos in einer Handtasche befinden sollte. Doch als sie dort nachsah, musste sie feststellen, dass die Handtasche fehlte. Mutmaßlich dürfte die unbekannte Frau das Ablenkungsmanöver genutzt haben, um die Tasche zu stehlen. Möglicherweise hatte sie hierbei auch Hilfe von Komplizen. In der Tasche befanden sich persönliche Dokumente, Schlüssel und Bargeld im Geldbeutel. Die Täterin soll ein asiatisches Aussehen gehabt haben. Sie trägt einen dunklen Pagenschnitt, ist etwa 165 cm groß und war mit einer weißen Daunenjacke bekleidet. Sie führte eine etwa DIN A 4-große, gefütterte Stoffhandtasche mit und soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

