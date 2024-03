Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau/Sindelfingen/Böblingen: Kraftstoffspur - Straßenmeisterei Leonberg führt umfangreiche Reinigungsarbeiten durch

Ludwigsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter LKW-Lenker dürfte am Mittwochmorgen (06.03.2024) die Ursache für mehrstündige Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei Leonberg auf den Landesstraße 1182 und 1183, zwischen Grafenau und der Auffahrt zur Bundesstraße 464 bei Böblingen-Dagersheim gesetzt haben. Gegen 06.30 Uhr wurden der Polizei per Notruf zwei Unfälle im Bereich der Landessstraße 1183/Calwer Straße und der Auffahrt zur Bundesstraße 464 gemeldet. Die Fahrbahn dort wurde als extrem rutschig beschrieben. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass nicht nur ein kleiner Straßenteil betroffen war, sondern die vermeintliche "Ölspur" ein beträchtliches Ausmaß annahm. Die alarmierte Straßenmeisterei Leonberg begann sofort mit den Reinigungsarbeiten, die sich jedoch als sehr zeitintensiv herausstellten. Die Strecke musste in einzelne Abschnitte eingeteilt und Stück für Stück gereinigt werden. Der Darmsheimer Tunnel war im Zuge dessen von einer mehrstündigen Sperrung betroffen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auch das Wohngebiet rund um den Lerchenweg in Grafenau musste vollständig gereinigt werden. Im dortigen Gebiet hatte die Problematik ihren Ursprung genommen, als der LKW des 29-Jährigen auf unbekannte Weise beschädigt wurde und der Tank der Zugmaschine Leck schlug. In der Folge verteilte sich der Kraftstoff auf der Straße. Seine Fahrt führte den LKW-Fahrer über die Landesstraßen, die Bundesstraße 464 und anschließend auf der Bundessautobahn 81, bis plötzlich die Tankanzeige im Armaturenbrett "Reserve" anzeigte. Hierauf steuerte der 29-Jährige eine Haltebucht zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart an. Dort wurde er auch von Einsatzkräften der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg festgestellt. Anhand der zurückgelegten Wegstrecke konnte der LKW letztlich als Verursacherfahrzeug identifiziert werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kurz nach 15.00 Uhr teilte die Straßenmeisterei Leonberg dem Polizeipräsidium Ludwigsburg mit, dass die Reinigungsarbeiten abgeschlossen werden konnten.

Inwieweit das Klärwerk Döffingen-Dätzingen-Schafhausen durch den ausgelaufenen Kraftstoff in Mitleidenschaft gezogen wurde, steht abschließend noch nicht fest. Das Technische Hilfswerk Leonberg war am Mittwochmittag dort im Einsatz. Das Umweltschutzamt des Landkreises Böblingen übernahm die Durchführung notwendiger Maßnahmen.

Die Ermittlungen dauern an.

