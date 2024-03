Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (05.03.2024), gegen 13.20 Uhr in Ludwigsburg ereignete. Ein 79 Jahre alter Opel-Lenker fuhr die Straße "Beim Bierkeller" in Richtung der Bundesautobahn 81 entlang. Kurz vor der Kreuzung zur Landesstraße 1140 hielt er an einer dortigen Ampel, die rot zeigte, an. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 79-Jährige dann wieder los, während die Ampel mutmaßlich nach wie vor für ihr rot zeigte. Während der Senior die L1140 geradeaus querte, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem Lkw eines 35-Jährigen, der aus Richtung Möglingen kommend fuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 81 Jahre alte Beifahrerin im Opel verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 8.000 Euro belaufen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

