Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Wohnungsbrand in der Gröninger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro entstand am Mittwochmorgen (06.03.2024) bei einem Wohnungsbrand gegen 07:05 Uhr in der Gröninger Straße in Ditzingen. Zeugen stellten eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Wohnhauses fest und informierten die Feuerwehr. Alarmierte Wehrkräfte öffneten die Wohnungstüre und konnten im Flur der Wohnung den aus noch unbekannten Gründen entstandenen Rauch feststellen. In der Küche der Wohnung stellten sie eine 66-jährige Bewohnerin fest, die durch die Einsatzkräfte aus dem Wohnhaus gebracht wurde. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Kreisverkehr im Bereich der Ditzenbrunner Straße und der Münchinger Straße zeitweise gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

