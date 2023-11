Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet mit Bildern nach mutmaßlichen Brandstiftern - Bezug zu den Pressemitteilungen vom 14.02.2023, 16:10 Uhr, sowie vom 14.02.2023, 0:04 Uhr

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach der Brandstiftung am 13. Februar in Pforzheim fahnden die Ermittler der Kriminalpolizei nun mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Polizeiarbeit erfordert immer wieder nicht nur akribische Ermittlungsarbeit, sondern auch einen langen Atem. So auch im Fall der Brandstiftung in einem Parkhaus in der Pforzheimer Badstraße am 13. Februar. Hier ist es den Beamten gelungen, an Fotos zu kommen, auf denen zwei noch unbekannte Tatverdächtige abgebildet sind.

Die beiden Unbekannten stehen im Verdacht, das Parkhaus betreten und in der Ebene 6 die drei dort geparkten Autos angezündet zu haben. Der Sachschaden hatte sich auf insgesamt rund 100.000 Euro belaufen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

Auffällige, kurze, zurückgekämmte Haare, bekleidet unter anderem mit einer schwarzglänzenden, ärmellosen Daunenweste und darunter einem weißen Wollpullover.

2. Tatverdächtiger:

Lockige Haare, Oberlippenbart, bekleidet unter anderem mit einer weißen Winterjacke und weißen Turnschuhen.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Hier geht es zu den Fotos:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-brandstiftung/

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell