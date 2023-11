Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau nutzt Gutmütigkeit von Seniorin aus

Pforzheim (ots)

Ihre Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit hat eine ältere Frau in Pforzheim teuer bezahlen müssen.

Nachdem eine ihr unbekannte die 74-Jährige am Dienstagvormittag in einem Pforzheimer Stadtteil angesprochen und um etwas zu trinken gebeten hatte, nahm die hilfsbereite Frau die Unbekannte mit in ihre Wohnung. In der Wohnung gelang es der bislang Unbekannten, das in einem Versteck deponierte Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Der Polizeiposten Pforzheim-Brötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind

grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen.

- Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Überlegen Sie, wenn Fremde an der Tür von ihrer Not erzählen: Warum wenden sich diese Leute nicht an Verwandte, Freunde, eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern gerade an mich? - Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der

verschlossenen Tür warten.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Simone Unger, Pressestelle

