POL-PDLD: Lustadt - berauscht aus dem Verkehr gezogen

Lingenfeld (ots) - Im Verlauf des gestrigen Sonntags, dem 10.12.23, kam es in Lingenfeld im Kreis Germersheim zu einem Einbruchdiebstahl. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 21:25 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "An der Lochmühle" ein. Ersten Feststellungen zufolge dürften Vermögenswerte in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben ...

