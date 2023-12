POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch Clubhaus Tennisverein

Oberotterbach (ots) - Ein in der Marktstraße, auf dem dortigen Parkplatz abgestellter PKW, Mazda, CX-3, Farbe Grau, wurde in der Zeit vom 8. auf den 09.12.23 an der Fahrerseite, Tür hinten, beschädigt. Dies wurde vermutlich beim Rangieren durch anderes Fahrzeug verursacht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500.- EUR. Der Verursacher entfernte sich nach der Tat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 0634393340 zu melden. Rückfragen ...

