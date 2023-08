Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Ilm-Kreis (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führten Verkehrskontrollen im Schutzbereich durch. Am Abend des 17. August wurde ein 38-jähriger Radfahrer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt festgestellt, bei welchem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,4 Promille zeigte. Weiterhin wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda in der Bücheloher Straße in Ilmenau kontrolliert. Hier wurde ein Atemalkoholwert von rund 1,0 Promille festgestellt. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Toyota die Straße "Am Vogelherd" in Ilmenau ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von circa 1,6 Promille. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Verfahren eingeleitet. (jd)

