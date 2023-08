Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinbrand- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich gestern Abend, gegen 22.30 Uhr, zu einem Altkleidercontainer in der Ostendstraße. Anschließend wurde der Container offenbar in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Am Altkleidercontainer entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0215367/2023) entgegen. (jd)

