Rülzheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten unbekannte Täter in das Clubhaus des Tennisvereins Rülzheim und entwendeten dort Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 PHK Lacher pigermersheim.presse@polizei.rlp.de ...

