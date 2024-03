POL-MS: Sachbeschädigung endet im Gefängnis - 35-Jähriger beleidigt und bedroht Polizisten

Münster (ots) - Am Montag (11.03.) und Dienstag (12.03.) haben Polizisten einen 30-jährigen und einen 57-jährigen mutmaßlichen Kokain-Dealer vorläufig festgenommen. Am Montag nahmen die Beamten den 30-jährigen polnischen mutmaßlichen Kokain-Dealer auf der Gleiwitzer Straße in Coerde vorläufig fest. Der ...

mehr