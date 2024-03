Polizei Münster

POL-MS: Weißer Transporter bringt Radfahrerin zu Fall - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine 26-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmittag (12.03., 14:05 Uhr) auf der Theißingstraße leicht verletzt worden, nachdem ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer sie zu Fall gebracht hat.

Nach Angaben der 26-Jährigen befuhr sie mit einem Pedelec den Radweg auf der Theißingstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als sie die Kreuzung zur Annenstraße erreichte, bog ein weißer Transporter, der in die gleiche Richtung wie sie fuhr, nach rechts in die Annenstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Radfahrerin abrupt. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275- 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell