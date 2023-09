POL-IZ: 230919.5 Kellinghusen: Radler und Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Hohenlockstedt (ots) - Montagabend hat sich ein Einbrecher an einer Tür eines Frisiersalons in Hohenlockstedt zu schaffen gemacht, verließ den Tatort dann jedoch unverrichteter Dinge. Einen Schaden ließ er dennoch zurück. Gegen 22.30 Uhr meldete eine Zeugin eine Person, die offenbar durch eine Tür in ein Frisörgeschäft in der Kieler Straße einzudringen versuchte. Bei Erscheinen der Polizei war der Einbrecher ...

