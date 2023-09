Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230919.1 Itzehoe: Rollerfahrer stürzt an Einmündung

Itzehoe (ots)

Am Montag um 21:30Uhr führte eine kleine Unachtsamkeit zum Sturz eines Rollerfahrers an der Einmündung Edendorfer Straße/ Suder Allee. Ein 26jähriger Itzehoer fuhr die Edendorfer Straße aus Richtung Lindenstraße kommend. Kurz vor der Einmündung Suder Allee bemerkte dieser, dass der rechte Blinker am Roller nicht ausgeschaltet war und korrigierte dies. Ein 22jähriger Itzehoer, der mit seinem Auto in der Suder Allee wartete, rollte leicht nach vorn, ehe er realisierte, dass der Rollerfahrer doch nicht abbiegen wollte. Der 26jährige bremste stark ab, stürzte samt Roller auf den Boden und stieß mit dem Kopf gegen die Motorhaube des Fahrzeuges. Zu Verletzungen kam es nach aktuellem Stand glücklicherweise nicht, lediglich der Roller war am Visier beschädigt.

