POL-IZ: 230919.3 Heide: Münzautomaten aufgebrochen

Itzehoe (ots) - Am Montag um 21:30Uhr führte eine kleine Unachtsamkeit zum Sturz eines Rollerfahrers an der Einmündung Edendorfer Straße/ Suder Allee. Ein 26jähriger Itzehoer fuhr die Edendorfer Straße aus Richtung Lindenstraße kommend. Kurz vor der Einmündung Suder Allee bemerkte dieser, dass der rechte Blinker am Roller nicht ausgeschaltet war und korrigierte ...

mehr