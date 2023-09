Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230919.4 Hohenlockstedt: Versuchter Einbruch bei Friseur

Hohenlockstedt (ots)

Montagabend hat sich ein Einbrecher an einer Tür eines Frisiersalons in Hohenlockstedt zu schaffen gemacht, verließ den Tatort dann jedoch unverrichteter Dinge. Einen Schaden ließ er dennoch zurück.

Gegen 22.30 Uhr meldete eine Zeugin eine Person, die offenbar durch eine Tür in ein Frisörgeschäft in der Kieler Straße einzudringen versuchte. Bei Erscheinen der Polizei war der Einbrecher bereits wieder verschwunden. Er hatte die Zugangstür zwar gewaltsam geöffnet, war allerdings nicht in das Objekt hineingegangen. Vermutlich war er gestört worden. Ohne Beute entfernte sich der Täter, er richtete einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

