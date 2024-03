POL-MS: Ohne Fahrerlaubnis auf gestohlenem und getuntem E-Scooter - Polizei stoppt 24-Jährigen

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (10.03., 20:20 Uhr) einen 33-jährigen Münsteraner in einem Mehrfamilienhaus in Hiltrup schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen dem unbekannten Täter und dem Münsteraner in einer Wohnung an der Straße Zum Roten Berge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren ...

