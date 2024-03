Polizei Münster

POL-MS: 33-Jähriger bei Streitigkeiten schwer verletzt - Mordkommission im Einsatz

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (10.03., 20:20 Uhr) einen 33-jährigen Münsteraner in einem Mehrfamilienhaus in Hiltrup schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen dem unbekannten Täter und dem Münsteraner in einer Wohnung an der Straße Zum Roten Berge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 33-Jährige mutmaßlich mit einem Messer im Rückenbereich schwer verletzt. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei ihm um einen flüchtigen Bekannten der Wohnungsinhaberin.

Bei der Polizei Münster ist eine Mordkommission im Einsatz.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0251 494-2275.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell