POL-STD: Sicher ins Jahr 2024 - Hinweise zum Silvesterfeuerwerk

Stade (ots) - Vom vergangenen Sonntag, 12 Uhr, bis zum gestrigen Dienstag, 18 Uhr, kam es in Harsefeld zu einem Einbruch in ein Wohn- und Bürogebäude. Der oder die Täter konnten in der Straße Elsterhorst eine Tür aufbrechen und gelangten so in das als Wohn- und Bürogebäude genutzte Objekt. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei haben die Täter eine geringe Menge Kleingeld und eine Uhr aufgefunden ...

