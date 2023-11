Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Flucht

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 25.11.2023, gg. 02:47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Bernkastel telefonisch gemeldet, dass bisher unbekannter Fahrzeugführer mehrere Schilder im Bereich des Kreisverkehrsplatzes in Zeltingen (B53/ B50/ L47) beschädigt hat.

Es ist nicht auszuschließen, dass Personen fußläufig von der Unfallstelle geflüchtet sind.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bernkastel telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell