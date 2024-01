POL-WAF: Warendorf. Nach Sachbeschädigung Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots) - Bereits am Montag (15.01.2024, 14.50 Uhr) ist ein grauer Toyota in Oelde angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz hinter einer Apotheke in der Geiststraße, wurde rechtsseitig beschädigt, der Verursacher des Schadens flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem Beteiligten oder dem Fahrzeug geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

mehr