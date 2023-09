Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Unfall in Alzey - Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt

Alzey (ots)

Am Freitag, 22.09.2023, ereignete sich gegen 06.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Alzey. Eine 63-Jährige aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Alzey-Land befuhr in ihrem PKW die Friedrichstraße und bog dem Verlauf der Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Ernst-Ludwig-Straße ab. Ein 65-Jähriger aus dem Raum Bingen befuhr auf einem E-Scooter die Ernst-Ludwig-Straße und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen in Richtung Pestalozzistraße ein. Im Kurvenbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des E-Scooters stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Der 65-Jährige wurde vor Ort zunächst von Ersthelfern versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Er wurde schwer verletzt, es besteht keine Lebensgefahr. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Am E-Scooter entstand Totalschaden. Die Ernst-Ludwig-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Fahrer des E-Scooters war während des Unfalles mit einer reflektierenden Regenjacke und einem neongelben Fahrradhelm mit Beleuchtung bekleidet.

