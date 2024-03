Polizei Münster

POL-MS: Pkw drängt 22-jährige Radfahrerin von Siemensstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03.03., 01:50 Uhr) hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer eine 22-jährige Radfahrerin auf der Siemensstraße von der Fahrbahn gedrängt, sodass sie sich leicht verletzt hat.

Nach Angaben der 22-Jährigen fuhr sie gemeinsam mit zwei weiteren Frauen auf ihrem Fahrrad von der Hammer Straße in die Siemensstraße. Im Bereich einer Überführung überholte sie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Das Fahrzeug, welches möglicherweise ein Taxi gewesen sein könnte, fuhr dabei so nah an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen wollte. Dabei touchierte sie den Gehweg und stürzte. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell