POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Gegenstand auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude von einer Brücke geworfen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich Steinewerfer haben am Mittwoch, 24. Mai 2023, gegen 08:00 Uhr, einen Transporter auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude beschädigt und den Fahrer dadurch leicht verletzt.

Der 45-jährige Mann aus dem Kreis Leer befuhr zur Vorfallzeit mit einem Kleintransporter den rechten Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude sah er Personen auf einer Brücke, die einen Gegenstand auf die Fahrbahn warfen. Dieser Gegenstand schlug auf der Fahrerseite in die Windschutzscheibe ein und rief erhebliche Schäden hervor. Der 45-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und brachte seinen Transporter auf dem nahen Parkplatz Hude zum Stehen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Als Tatort kommt die Brücke Plietenberger Weg / Zur Spillerei in Betracht. Wer zwischen 07:50 und 08:10 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Autobahnbrücke gesehen hat, wird dringend gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Zur Spurensuche waren kurzfristige Sperrungen der Richtungsfahrbahn Bremen erforderlich. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

