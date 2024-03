LPI-G: Angetrunken mit PKW in Greiz unterwegs

Landespolizeiinspektion Gera

Greiz. Am 13.03.2024 gegen 00:10 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 33-jährigen PKW Fahrer in der Reichenbacher Straße einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,82 Promille. Ein daraufhin durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Mann wurde wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <BF>

