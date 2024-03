LPI-G: Keine Versicherung und unter Drogeneinfluss

Altenburg (ots) - Langenleuba-Niederhein. Ein in der Gartenstraße abgestellter PKW VW wurde am vergangenem Morgen (12.03.2024) durch unbekannte Täter beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Eigentümer beobachtete gegen 06:30 Uhr zwei junge Frauen an seinem PKW, einige Zeit später stellte er die Beschädigungen fest. Inwiefern die beiden Unbekannten an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen ...

mehr