LPI-G: Polizeieinsatz wegen zu enger Dorfstraße

Altenburg (ots)

Nobitz. Aufgrund einer Engstelle der Dorfstraße in Frohnsdorf wurde über den Notruf die Polizei verständigt. Grund war die Unstimmigkeiten zweier entgegenkommender Fahrzeugführer (67 und 41 Jahre), wer zuerst eine dortige Engstelle befahren dürfe. Was mit Gesten begann, endete in Handgreiflichkeiten. Nachdem die Altenburger Polizei zum Einsatz kam, konnte in Situation schlussendlich in aller Einvernehmen geklärt werden. Eine Anzeige musste dennoch von Amstwegen eingeleitet werden. (PZ)

