Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Geldinstitut

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 10.03.24 zum 11.03.24 gewaltsam in Räumlichkeiten einer Bank in der Wettiner Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten einen Raum mit leeren und ungenutzten Schließfächern. Die Täter verursachten Sachschaden, konnten allerdings kein Diebesgut erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 0064984/2024 in Verbindung zu setzen.

